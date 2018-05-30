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Група нелегалів намагалася потрапити в Європу через Львівську область

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 22:56
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Затримані шістнадцять громадян Іраку і двоє турків

Мостисские прикордонники у Львівській області, поблизу кордону, затримали групу нелегалів: шістнадцять громадян Іраку і двох турків. Про це повідомили в прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Зокрема, згідно з повідомленням, була затримана група з 18 чоловік, серед яких були жінки і діти.

"У ніч на середу, співробітники Держприкордонслужби затримали 18 нелегальних мігрантів. Група намагалася незаконно перетнути кордон. Групу нелегалів, серед яких були жінки і діти, затримали прикордонники відділу "Смільниця". Про появу в пограниччі невідомих азіатської зовнішності, що рухалися в бік кордону, прикордонники відділу "Смільниця" Мостиського загону дізналися завчасно. Відразу на місце події виїхала група реагування, а ділянку кордону був посилений додатковими нарядами", - повідомили в прес-службі.

Під час пошукових заходів прикордонники виявили 18 осіб. У більшості затриманих були відсутні які-небудь документи, що посвідчують особу. З'ясувалося, що 16 нелегалів є громадянами Іраку, а 2 - громадянами Туреччини. Серед мігрантів були 4 жінки та 2 дітей.

Проводяться необхідні заходи та встановлюються всі обставини їх незаконного подорожі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Закарпатській області прикордонники затримали дев'ятьох нелегальних мігрантів - вісім в'єтнамців і одного узбека.

На Закарпатті затримали дев’ятьох нелегалів ДПСУ посилила охорону кордону на західному напрямку
Теги публікації: кордон, нелегалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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