Група нелегалів намагалася потрапити в Європу через Львівську область

Затримані шістнадцять громадян Іраку і двоє турків

Мостисские прикордонники у Львівській області, поблизу кордону, затримали групу нелегалів: шістнадцять громадян Іраку і двох турків. Про це повідомили в прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Зокрема, згідно з повідомленням, була затримана група з 18 чоловік, серед яких були жінки і діти.

"У ніч на середу, співробітники Держприкордонслужби затримали 18 нелегальних мігрантів. Група намагалася незаконно перетнути кордон. Групу нелегалів, серед яких були жінки і діти, затримали прикордонники відділу "Смільниця". Про появу в пограниччі невідомих азіатської зовнішності, що рухалися в бік кордону, прикордонники відділу "Смільниця" Мостиського загону дізналися завчасно. Відразу на місце події виїхала група реагування, а ділянку кордону був посилений додатковими нарядами", - повідомили в прес-службі.

Під час пошукових заходів прикордонники виявили 18 осіб. У більшості затриманих були відсутні які-небудь документи, що посвідчують особу. З'ясувалося, що 16 нелегалів є громадянами Іраку, а 2 - громадянами Туреччини. Серед мігрантів були 4 жінки та 2 дітей.

Проводяться необхідні заходи та встановлюються всі обставини їх незаконного подорожі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Закарпатській області прикордонники затримали дев'ятьох нелегальних мігрантів - вісім в'єтнамців і одного узбека.