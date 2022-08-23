СБУ заблокировала криптокошелек российского "волонтера", помогавшего боевикам "ЛДНР"

"По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине", - говорится в сообщении.

По данным работников спецслужб, он называет себя волонтером и с самого начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии оккупантов. К моменту блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тысяч в гривнах.

"Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию", - добавили в СБУ.

Арест, как добавляют в ведомстве, удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций "ЛДНР". Ему доложено о подозрении в финансировании терроризма.