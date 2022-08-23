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СБУ заблокувала криптогаманець російського "волонтера", що допомогав бойовикам "ЛДНР"

Фото: СБУ заблокувала криптогаманець російського "волонтера" із 800 тисячами гривень (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських "волонтерів", які збирають кошти для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсує російську війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними працівників спецслужб, він називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії окупантів. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривнях.

"Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію", - додали в СБУ

Арешт, як додають в відомстві, вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "ЛДНР". Йому повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму.

Як повідомлялось, СБУ викрила та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії, яка передавала окупантам інформацію про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

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