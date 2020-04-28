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СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків на Донбасі

Новини » Суспільство     28.04.2020 - 14:15
СБУ заблокувала канал фінансування бойовиків на Донбасі
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Кошти для фінансування бойовиків отримували шляхом продажу контрафактного алкоголю

Служба безпеки України заблокувала канал фінансування бойовиків на Донбасі через масштабне виготовлення та реалізацію алкогольної продукції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, підпільне виробництво алкоголю, кошти від реалізації якого йшли на фінансування бойовиків, було організовано в Київській та Рівненській областях. При цьому виробництво проходило в промислових масштабах без наявності ліцензій, а продукція реалізовувалася по всій території України.

"Частина співзасновників і фактичні беніфіціари знаходяться в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції Гідності. Вони ховаються від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Донбасу та РФ", - повідомили в СБУ.

На даний момент на підпільних підприємствах проходять обшуки, вже виявлено понад 100 тонн продукції.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку березня СБУ викрила масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", який діяв через банківські та небанківські електронні платіжні системи.

Раніше РБК-Україна писало, що українська спецслужба затримала двох бойовиків "ЛНР", причетних до підривів мостів в 2014 році.

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