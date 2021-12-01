СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ прекратили и нейтрализовали 53 кибератаки на украинские органы власти. Все они совершались в ноябре 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники СБУ по кибербезопасности провели анализ более 31 тысячи критических событий информационной безопасности, выявленных в ноябре.
Основными типами обнаруженных хакерских атак были:
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за подготовкой государственного переворота стоит Россия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.