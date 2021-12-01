СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українську владу у листопаді
Фото: СБУ запобігла кібератакам на українську владу (mvs.gov.ua)
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ припинили та нейтралізували 53 кібератаки на українські органи влади. Усі вони відбувалися у листопаді 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Співробітники СБУ з кібербезпеки провели аналіз понад 31 тисячі критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у листопаді.
Основними типами виявлених хакерських атак були:
- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на веб-програми (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware);
- та інші.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.