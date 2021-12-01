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СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українську владу у листопаді

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Україна, Середа 01 грудня 2021 15:37
СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українську владу у листопаді Фото: СБУ запобігла кібератакам на українську владу (mvs.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ припинили та нейтралізували 53 кібератаки на українські органи влади. Усі вони відбувалися у листопаді 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Співробітники СБУ з кібербезпеки провели аналіз понад 31 тисячі критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у листопаді.

Основними типами виявлених хакерських атак були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-програми (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware);
  • та інші.

СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українську владу у листопаді

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за підготовкою державного перевороту стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.

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Служба безпеки України
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