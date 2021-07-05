Активи 174 "контрабандних компаній" зі списку РНБО заблоковано, - СБУ

Служба безпеки України заблокувала активи 174 "контрабандних компаній" до яких запровадила санкції РНБО. Від початку року осуджено 10 посадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, за півроку було накладено 18,7 млн гривень штрафів за контрабанду, а 1,08 млрд гривень - сума додаткового мита, яке порушники мають сплатити до держбюджету.

Більше того, 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п’яти - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів.

Зокрема, від початку року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Серед вилученого було: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності тощо.

Крім того, правоохоронці викрили членів злочинної організації, які займались незаконним видобутком та збутом бурштину до країн Близького Сходу та Східної Азії. Так, під час обшуків було вилучено понад 1 тонну каміння.

Також на митному кордоні СБУ розпочала 33 досудові розслідування. Наразі 40 особам повідомлено про підозру.

Так, повідомлено про підозру посадовцям Східної митниці, які у вимагали хабарі за оформлення вантажів при перетині кордону.

Зокрема, повідомлено про підозру трьом працівникам одного з прикордонних пунктів Житомирського прикордонного загону. Ті "кришували" незаконне переправлення з Білорусі тютюнових виробів.

В СБУ додають, що від початку 2021 року судові вироки отримали 10 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.