СБУ заарештувала "нові" активи російського олігарха Дерипаски

За матеріалами СБУ в Україні арештовано "нові" активи російського олігарха Олега Дерипаски. Мова йде про понад 2 млрд гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
"За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска", - йдеться в повідомленні.
Мова йде про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.
"Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн", - додали в СБУ.
Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "Русал". За матеріалами справи, арештовані боксити і глинозем належали олігарху з рф через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.
Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.
На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.
Нагадаємо, що Дерипаска входить до найближчого оточення путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора.
Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет «Іскандер», бойових дронів та радіолокаційних систем.
Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дерипасці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни Росії проти України.
Додамо, що в травні 2024 року США запровадили санкції проти мережі, яка мала допомогти Дерипасці отримати доступ до заморожених 1,5 млрд доларів.
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