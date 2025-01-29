СБУ арестовала "новые" активы российского олигарха Дерипаски

"По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска", - говорится в сообщении.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

"Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн", - добавили в СБУ.

Эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "Русал". По материалам дела, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из РФ через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран ЕС.

Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.