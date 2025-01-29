СБУ арестовала "новые" активы российского олигарха Дерипаски

По материалам СБУ в Украине арестованы "новые" активы российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о больше 2 млрд гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
"По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска", - говорится в сообщении.
Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.
"Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн", - добавили в СБУ.
Эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "Русал". По материалам дела, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из РФ через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран ЕС.
Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.
В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.
Напомним, что Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили Дерипаске о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны России против Украины.
Добавим, что в мае 2024 года США ввели санкции против сети, которая должна была помочь Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.
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