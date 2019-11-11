СБУ вызвала на допрос экс-командира роты "Айдар"

Бывшего командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Лапина.

Как он отметил, его вызывают на допрос по делу о прорыве блокады Луганского аэропорта летом 2014 года.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин.

Фото: Игорь Лапин возле СБУ (facebook.com/igoroleksandrovychlapin)

Напомним, украинские правоохранители изъяли из Офиса президенты документы оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии.

Ранее новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.

РБК-Украина писало, что в октябре 2014-го года председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Іловайськом Андрей Сенченко заявил, что в боях погибли и пропали без вести около 1 тысячи участников Антитеррористической операции.

Отметим, на сегодня в суде есть дело по агрессии Российской Федерации, в котором фигурируют только российские должностные лица.