СБУ викликала на допит екс-командира роти "Айдар"

Колишнього командира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали на допит до Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Лапіна.

Як він зазначив, його викликають на допит по справі про прорив блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року.

"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року. Осінь 2019 р. Луцьк", - написав Лапін.

Фото: Ігор Лапін біля СБУ (facebook.com/igoroleksandrovychlapin)

Нагадаємо, українські правоохоронці вилучили з Офісу президенти документи оперативних нарад часів Майдану та Іловайської трагедії.

Раніше новий військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що військова прокуратура проведе розслідування причин, які призвели до Іловайського котла на Донбасі у 2014 році.

РБК-Україна писало, що у жовтні 2014-го року голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в боях загинули й зникли безвісти близько 1 тисячі учасників Антитерористичної операції.

Зазначимо, на сьогодні в суді є справа за агресії Російської Федерації, в якій фігурують тільки російські посадові особи.