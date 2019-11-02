СБУ выявила злоупотребления на Николаевской таможне

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Николаевской таможни на злоупотреблениях, которые нанесли ущерб государству на 10 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, в период с 2018 по 2019 год руководство Николаевской таможни совместно с начальниками таможенных постов систематически нарушали антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

"Во время ввоза из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 миллионов гривен", - рассказали в СБУ.

Во время санкционированных обысков сотрудники Службы безопасности обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления на Николаевской таможне. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с ГБР проводят обыски на Николаевской таможне, связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений. Тогда начальник Николаевской таможни заявлял, что ГБР и СБУ расследуют нанесение ущерба государству на сумму 162,7 млн гривен.