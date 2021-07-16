СБУ выявила тайники со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем: боевики готовили диверсии

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Одесской и Запорожской областях четыре тайника с оружием, взрывчаткой и средствами поражения. Один из них боевики оборудовали в лесополосе возле аэропорта "Запорожье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По оперативным данным, один из тайников боевики так называемых "Л/ДНР" оборудовали на территории Бердянского района в 2014 году в лесополосе возле населенного пункта. Они готовились совершить диверсии. Из тайника сотрудники СБУ изъяли:
Второй тайник в Запорожской области боевики оборудовали в лесополосе возле международного аэропорта "Запорожье". В нем правоохранители обнаружили:
Еще один тайник был обнаружен в лесопарке, почти в центре Мелитополя. Из него изъяты:
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами. При его осмотре правоохранители выявили:
Обнаруженные в тайниках оружие, боеприпасы и взрывчатка изъяты и на правлены на экспертизу. Следствие ведет работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Фото: СБУ ликвидировала несколько тайников со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем (ssu.gov.ua)