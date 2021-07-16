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СБУ выявила тайники со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем: боевики готовили диверсии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Одесской и Запорожской областях четыре тайника с оружием, взрывчаткой и средствами поражения. Один из них боевики оборудовали в лесополосе возле аэропорта "Запорожье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативным данным, один из тайников боевики так называемых "Л/ДНР" оборудовали на территории Бердянского района в 2014 году в лесополосе возле населенного пункта. Они готовились совершить диверсии. Из тайника сотрудники СБУ изъяли:

  • тротиловые шашки общим весом почти 3 кг;
  • 15 реактивных противотанковых гранат;
  • 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
  • 20 г гексогена;
  • тысячу патронов калибра 5,45 мм.

Второй тайник в Запорожской области боевики оборудовали в лесополосе возле международного аэропорта "Запорожье". В нем правоохранители обнаружили:

  • пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
  • 8 взрывателей;
  • детонирующий шнур;
  • 2 реактивные противотанковые гранаты;
  • 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
  • 9 магазинов к автоматическому оружию;
  • почти 2 тысячи патронов различного калибра.

Еще один тайник был обнаружен в лесопарке, почти в центре Мелитополя. Из него изъяты:

  • 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
  • почти триста патронов калибра 5,45 мм.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами. При его осмотре правоохранители выявили:

  • 2 реактивные противотанковые гранаты;
  • 7 гранат РГД и Ф-1;
  • гранаты для подствольного гранатомета;
  • более 400 патронов различного калибра.

Обнаруженные в тайниках оружие, боеприпасы и взрывчатка изъяты и на правлены на экспертизу. Следствие ведет работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: СБУ ликвидировала несколько тайников со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем (ssu.gov.ua)

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