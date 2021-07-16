СБУ виявила схованки з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям: бойовики готували диверсії

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Одеській та Запорізькій областях чотири схованки зі зброєю, вибухівкою та засобами ураження. Один з них бойовики обладнали в лісосмузі біля аеропорту "Запоріжжя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За оперативними даними, одну зі схованок бойовики так званих "Л/ДНР" обладнали на території Бердянського району в 2014 році в лісосмузі біля населеного пункту. Вони готувалися вчинити диверсії. Зі схованки співробітники СБУ вилучили:
Другу схованку в Запорізькій області бойовики обладнали в лісосмузі біля Міжнародного аеропорту"Запоріжжя". У ньому правоохоронці виявили:
Ще одна схованка була виявлена в Лісопарку, майже в центрі Мелітополя. З нього вилучено:
Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік від Київського шосе схованку зі зброєю і боєприпасами. При його огляді правоохоронці виявили:
Виявлені у схованках зброю, боєприпаси та вибухівка вилучені та направлені на експертизу. Слідство веде роботу по встановленню та притягненню до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Фото: СБУ ліквідувала кілька схованок з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям (ssu.gov.ua)