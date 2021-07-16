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СБУ виявила схованки з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям: бойовики готували диверсії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Одеській та Запорізькій областях чотири схованки зі зброєю, вибухівкою та засобами ураження. Один з них бойовики обладнали в лісосмузі біля аеропорту "Запоріжжя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За оперативними даними, одну зі схованок бойовики так званих "Л/ДНР" обладнали на території Бердянського району в 2014 році в лісосмузі біля населеного пункту. Вони готувалися вчинити диверсії. Зі схованки співробітники СБУ вилучили:

  • тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
  • 15 реактивних протитанкових гранат;
  • 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
  • 20 г гексогену;
  • тисячу патронів калібру 5,45 мм.

Другу схованку в Запорізькій області бойовики обладнали в лісосмузі біля Міжнародного аеропорту"Запоріжжя". У ньому правоохоронці виявили:

  • пластична вибухова речовина вагою 120 г;
  • 8 підривників;
  • детонувальний шнур;
  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 3 гранати Ф-1 і РГД-5,
  • 9 магазинів до автоматичної зброї;
  • майже 2 тисячі патронів різного калібру.

Ще одна схованка була виявлена в Лісопарку, майже в центрі Мелітополя. З нього вилучено:

  • 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
  • майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік від Київського шосе схованку зі зброєю і боєприпасами. При його огляді правоохоронці виявили:

  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 7 гранат РГД і Ф-1;
  • гранати для підствольного гранатомета;
  • більше 400 патронів різного калібру.

Виявлені у схованках зброю, боєприпаси та вибухівка вилучені та направлені на експертизу. Слідство веде роботу по встановленню та притягненню до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ ліквідувала кілька схованок з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям (ssu.gov.ua)

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