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СБУ расследует создание в Хмельницком фейкового "горсовета", который сотрудничал с Шарием

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 17:21
СБУ расследует создание в Хмельницком фейкового "горсовета", который сотрудничал с Шарием Фото: фейковый "Хмельницкий городской совет" обнаружила СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует создание в Хмельницком фейкового "городского совета". В ходе следствия установили, что псевдодепутаты выполняли задачи из России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

У "депутатов" незаконно созданной "Хмельницкого городского совета" проведен ряд обысков. Следствие установило, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

Следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержения конституционного строя.

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

  • уставы фейковых псевдообразований;
  • печати и бланки;
  • протоколы заседаний;
  • распоряжения, удостоверения и переписку самопровозглашенных органов;
  • агитационные материалы

Также изъято карты платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что 16 февраля Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. После того, как он дважды не появился на допрос в СБУ, его объявили в розыск.

Напомним, Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария", основываясь на нарушения в деятельности партии, выявленных правоохранителями.

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