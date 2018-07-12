СБУ задержала в Херсонской области пособника оккупации Крыма

В 2014 году житель Херсонской области перешел на сторону оккупационных войск в Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области пособника оккупантов Крыма, который способствовал проведению "референдума" в 2014 году, передает пресс-центр СБУ.

Правоохранителями было установлено, что в 2014 году житель Херсонской области, находясь в Автономной Республике Крым перешел на сторону оккупационных войск.

СБУ провела обыски по месту проживания злоумышленника. Во время обыска у подозреваемого было найдено награду Министерства обороны Российской Федерации (РФ) "За возвращение Крыма", а также медаль псевдоруспублики Крым "За защиту Крыма" со всеми необходимыми документами.

Кроме того, была найдена справка поселкового совета об участии в обеспечении порядка во время проведения "референдума", паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство о пенсионном обеспечении.

Мужчина также хранил грамоты от так званных органов местного самоуправления и российских оккупационных казацких организаций, георгиевские ленты и коммунистическую символику.

"Также правоохранители изъяли ручные гранаты РГД-5 и Ф1 и 250 граммов вещества, похожего на порох", - отметили в СБУ.

Правоохранителями продолжаются следственно-оперативные работы совместными усилиями СБУ Херсонской области и ГУ СБУ в АР Крым. Решается вопрос о избрании меры пресечения для подозреваемого.

Фото: СБУ провела обыски (ssu.gov.ru)

Как сообщало РБК-Украина, 9 июля 2018 года в Виннице СБУ провела ряд обысков. По данным СМИ, обыски проводились у руководителя Государственной фискальной службы области Руслана Осмоловского.