СБУ провела низку обшуків у Вінниці

СБУ проводила обшук у керівника ДФС у Вінницькій області, повідомляють ЗМІ

Служба безпеки України (СБУ) в понеділок, 9 липня, провела низку обшуків у місті Вінниця. Про це повідомила РБК-Україна співробітник прес-підрозділу Вінницького обласного управління СБУ Ірина Алексєєва.

"9 липня співробітники Служби безпеки дійсно проводили ряд обшуків в місті Вінниця. На даний момент ніхто не затримувався і про підозру нікому не повідомлялося", - заявила вона.

При цьому співрозмовник видання не змогла ні підтвердити, ні спростувати раніше оприлюднену в ЗМІ інформацію про те, що СБУ проводила обшук у керівника Державної фіскальної служби (ДФС) у Вінницькій області Руслана Осмоловського.

За даними видання INSIDER, причиною обшуків у Осмоловського може бути справа, пов'язана з вимогою хабарів від підприємців, що займаються горіховим бізнесом.

У прес-службі ДФС в понеділок заявили, що інформація про затримання Осмоловського не відповідає дійсності.

"В даний час він знаходиться вдома, ні в Печерському районному суді Києва, ні ще в будь-якому іншому", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ДФС Наталія Непряхіна.

Відзначимо, що раніше Осмоловський був перший заступником нинішнього в. о. голови ДФС Мирослава Продана, коли той керував фіскальним відомством у Вінницькій області.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, за ініціативою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана уряд прийняв постанову, дозволивши поліцейським перебувати в зонах митного контролю.