СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию свидетеля агрессии РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинской власти территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности.

Фото: задержанный (ssu.gov.ru)

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина поступил в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

Напомним, в Донецкой области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая передавала разведывательные данные об украинских военных боевикам так называемой "Донецкой народной республики".

Ранее РБК-Украина сообщало, что на территории оккупированных Донецка и Луганска началась "перепись населения". В "республиках" проводятся "переписи" путем поквартирного обхода населения, который будет проводиться с 1 по 14 октября. Как сообщалось, жители Донбасса вощзмущены сбором данных об общественной активности, которые боевики называют "перепись населения".