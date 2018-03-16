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СБУ попереджає українців про кримінальну відповідальність за сприяння виборам РФ у Криму

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 14:26
Фото: кордон України (укроп.org)
Фото: кордон України (укроп.org)

Триває досудове слідство, яке встановлює всіх осіб, причетних до сприяння псевдовиборів

Служба безпеки України (СБУ) попереджає громадян України про кримінальну відповідальність за участь в організації та сприянні проведенню незаконних виборів президента Російської Федерації (РФ) на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За матеріалами кримінального провадження встановлено, що окремі громадяни України за попередньою змовою між собою здійснюють організацію на тимчасово анексованій території України - Автономній Республіці Крим - незаконних виборів президента РФ. Своїми діями вони свідомо надають допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України, направленої на шкоду державному суверенітету і територіальній цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, досліджується незаконна діяльність голови так званої центральної виборчої комісії на тимчасово анексованій території АР Крим у проведенні незаконних виборів на території українського півострова. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство, яке встановлює всіх осіб причетних до сприяння псевдовиборів, організованих окупаційною владою. 

"СБУ закликає всіх громадян України, які проживають у тимчасово анексованому Криму, утриматися від участі у незаконних виборах президента РФ", - резюмує прес-служба.

Нагадаємо, 14 березня президент України Петро Порошенко після зустрічі з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом заявив, що Австрія не визнаватиме вибори РФ в окупованому Криму

Своєю чергою, 12 березня високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні також заявила, що ЄС не визнає вибори в Криму.

 

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Теги: Крим, Російська Федерація, Крим, агресія РФ
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