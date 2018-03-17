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СБУ видворила з України російську журналістку

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 14:16
Фото: Наталія Гончарова (life.ru)
Фото: Наталія Гончарова (life.ru)

До РФ примусово повернуто співробітницю телеканалу "Россия-24" Наталію Гончарову

Служба безпеки України примусово повернула до Росії пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники СБУ заблокували деструктивну діяльність працівника телевізійного каналу "Россия-24" Наталії Гончарової, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема правоохоронці встановили, що на початку березня росіянка підготувала чотири провокаційні відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в Україні, дезінформували світову спільноту та наносили шкоду міжнародному іміджу країни.

За інформацією спецслужби, пропагандистка планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України.

"Із метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України, Гончарову було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки", - доповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ попереджала громадян України про кримінальну відповідальність за участь в організації та сприянні проведенню незаконних виборів президента РФ на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим.

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Теги: Служба безпеки України, пропаганда РФ, журналисты, депортация
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