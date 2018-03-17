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СБУ выдворила за пределы Украины криминального авторитета

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 12:59
Фото: выдворение иностранца (СБУ)
Фото: выдворение иностранца (СБУ)

Гражданин Молдовы пять раз был судим, а последнее наказание отбывал в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Молдовы, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончанию срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в уголовных кругах, намеревался создать организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области 11 марта 2018 года сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" задержали гражданина Грузии, хорошо известного в уголовной среде.

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Теги: депортация, авторитет, вор в законе
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