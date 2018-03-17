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СБУ видворила за межі України кримінального авторитета

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 12:59
Фото: видворення іноземця (СБУ)
Фото: видворення іноземця (СБУ)

Громадянин Молдови 5 разів був засуджений, а останнє покарання відбував в Україні

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина Молдови, який негативно впливав на криміногенну ситуацію в Хмельницькому. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Кримінальник, який п’ять разів був засуджений за крадіжки та грабежі, останнє покарання відбував в Україні. По закінченню строку ув'язнення так званий "смотрящий", спираючись на підтримку в кримінальних колах, мав намір створити організоване злочинне угруповання для вчинення тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, в результаті проведених за ініціативою СБУ заходів було ухвалено рішення про примусове видворення "авторитета" за межі держави. Також йому заборонено в’їзд в Україну строком на п’ять років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області 11 березня 2018 року співробітники відділу прикордонної служби "Козача Лопань" затримали громадянина Грузії, добре відомого в кримінальному середовищі.

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Теги: депортация, авторитет, вор в законе
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