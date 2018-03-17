СБУ видворила за межі України кримінального авторитета

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина Молдови, який негативно впливав на криміногенну ситуацію в Хмельницькому. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Кримінальник, який п’ять разів був засуджений за крадіжки та грабежі, останнє покарання відбував в Україні. По закінченню строку ув'язнення так званий "смотрящий", спираючись на підтримку в кримінальних колах, мав намір створити організоване злочинне угруповання для вчинення тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, в результаті проведених за ініціативою СБУ заходів було ухвалено рішення про примусове видворення "авторитета" за межі держави. Також йому заборонено в’їзд в Україну строком на п’ять років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області 11 березня 2018 року співробітники відділу прикордонної служби "Козача Лопань" затримали громадянина Грузії, добре відомого в кримінальному середовищі.