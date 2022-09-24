СБУ установила личность российского полковника, который приказывал пытать украинцев в Херсоне

СБУ установила личность российского полковника полиции, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне. Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии по Ростовской области Александру Науменко с позывным "Альфа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.

Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами, сообщили в СБУ.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.