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СБУ установила омоновцев, которые "охотились" на украинских патриотов при оккупации Запорожской области

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Пятница 06 января 2023 14:18
СБУ установила омоновцев, которые "охотились" на украинских патриотов при оккупации Запорожской области Иллюстративное фото: СБУ установила омоновцев, которые "охотились" на украинских патриотов во время оккупации Запорожской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личности еще трех российских оккупантов, участвовавших в похищениях и пытках мирных жителей во временно захваченных районах Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Одним из злоумышленников оказался командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. После захвата Мелитополя его назначили "военным комендантом" оккупационной администрации.

СБУ установила омоновцев, которые &quot;охотились&quot; на украинских патриотов при оккупации Запорожской области

На этой "должности" он выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья. Для этого сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы на жилье местных жителей.

Во время таких "налетов" оккупанты похищали людей и увозили их в пыточные "военной комендатуры" РФ. Там из пострадавших "выбивали" данные о местах пребывания украинских патриотов на территории района.

Еще два военных преступника - сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по республике Дагестан. В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором "комендатуры" РФ: один на "должности" заместителя руководителя оккупационного органа, а другой - его помощника.

Установлено, что россияне лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинцев, применяли к ним ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Напомним, во Львовской области задержали агент РФ, который наводил вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины.

Кроме того, правоохранители задержали коллаборанта, который работал на спецслужбы Беларуси, в Черниговской области.

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Служба безопасности Украины ОМОН Запорожская область
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