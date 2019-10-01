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СБУ під час обшуків у Житомирській митниці викрила корупційну схему

Новини » Економіка    01.10.2019 - 03:31
СБУ під час обшуків у Житомирській митниці викрила корупційну схему
Фото: викриття центру (СБУ)

СБУ виявила центр, який розмитнював автівки за заниженою оціночною вартістю

Співробітники Служби безпеки України провели півтора десятка обшуків у службових приміщеннях Житомирської митниці та її структурних підрозділах і викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Встановлено, що центр розмитнював транспортні засоби за заниженою оціночною вартістю. З'ясовано, що група осіб зареєструвала декілька суб’єктів господарювання-резидентів у Житомирі і Рівному та компаній-нерезидентів у офшорних зонах.

"Реквізити цих компаній ділки використовували під час імпорту автомобілів із держав Євросоюзу. При цьому за рахунок заниження вартості транспортних засобів та відповідно зменшення обов’язкових митних платежів до державного бюджету автівки "дешевшали" фактично вдвічі", - зазначає СБУ.

Використовуючи цю схему, зловмисники ввезли понад 400 автомобілів: вантажівок, автобусів, мікроавтобусів, пасажирських автомобілів. Таким чином бюджет держави недоотримав приблизно 10 мільйонів гривень обов’язкових митних платежів і зборів.

Під час обшуків у Житомирській митниці оперативники вилучили чорнові записи, реєстраційні і бухгалтерські документи, документи митного оформлення і печатки фірм. Вилучено також оргтехніку, на якій виготовлялася документація тощо.

"Перевіряється інформація щодо причетності до протиправної діяльності посадовців митниці", - доали в СБУ.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ блокувала масштабні поставки контрафактного метилового спирту з Росії, які діяли впродовж 2018-2019 років.

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