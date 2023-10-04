СБУ вразила ППО "Тріумф" біля Бєлгорода вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела

За даними наших джерел, цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Білгорода. Ціна такого комплексу - 1,2 млрд доларів.

Також на оприлюднених росіянами в мережі відео можна почути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС.

Джерела повідомили, що в цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Таким чином, це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ вразила за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

"Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу", - додало джерело.

Знищення "Тріумфу" в окупованій Євпаторії

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля окупованої Євпаторії.

Тоді було знищено дороговартісний російський комплекс ППО "Тріумф". Як розповіли РБК-Україна джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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