СБУ поразила ПВО "Триумф" возле Белгорода стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники

По данным наших источников, этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" вблизи российского Белгорода. Цена такого комплекса - 1,2 млрд долларов.

Также на обнародованных россиянами в сети видео можно услышать около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС.

Источники сообщили, что в настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Таким образом, это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ поразила за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

"После таких "триумфальных бавовн" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса", - добавил источник.

Уничтожение "Триумфа" в оккупированной Евпатории

Напомним, что в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле оккупированной Евпатории.

Тогда был уничтожен дорогостоящий российский комплекс ПВО "Триумф". Как рассказали РБК-Украина источники, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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