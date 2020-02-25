СБУ не впустила в Украину контрабанды на более 1,7 млн гривен

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности блокировали незаконный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью более 1,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что несколько международных перевозчиков планировали перевезти через украинскую границу различные группы европейских товаров. В частности, на пункте пропуска "Краковец-Корчовая" правоохранители обнаружили под 22 тоннами нитратной соли 100 коробок с незадекларированной одеждой на почти миллион гривен.

"На этом же пропускном пункте правоохранители помешали незаконному ввозу новых комплектующих к автомобилям. Запчасти житель Львовской области скрыл в салоне и багажных отделениях восьми импортированных "евроблях". По предварительным подсчетам стоимость невнесенного в декларацию груза составляет 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Еще один случай контрабанды правоохранители предупредили на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное". Там житель Волынской области пытался спрятать среди строительных материалов продукты питания стоимостью около 500 тыс. гривен.

"Согласно отечественному законодательству, правонарушения предусматривает наложение штрафа в размере 200 процентов стоимости товара с конфискацией нелегального груза и транспортного средства", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ совместно с европейскими правоохранительными органами блокировала деятельность мощной международной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет.