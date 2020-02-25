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СБУ не впустила в Україну контрабанди на понад 1,7 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 17:21
СБУ не впустила в Україну контрабанди на понад 1,7 млн гривень
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Кілька міжнародних перевізників планували перевезти через кордон різні групи товарів з Європи

У Львівській області співробітники Служби безпеки блокували незаконне ввезення товарів на територію України вартістю понад 1,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що кілька міжнародних перевізників планували перевезти через український кордон різні групи європейських товарів. Зокрема, на пункті пропуску "Краківець-Корчова" правоохоронці виявили під 22 тоннами нітратної солі 100 коробок із незадекларованим одягом на майже мільйон гривень.

"На цьому ж пропускному пункті правоохоронці завадили незаконному ввезенню нових комплектуючих до автомобілів. Запчастини житель Львівської області приховав у салоні та багажних відділеннях восьми імпортованих "євроблях". За попередніми підрахунками вартість невнесеного до декларації вантажу становить 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Ще один випадок контрабанди правоохоронці попередили на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне". Там мешканець Волинської області намагався заховати серед будівельних матеріалів продукти харчування вартістю близько 500 тис. гривень.

"Відповідно до вітчизняного законодавства, правопорушення передбачає накладення штрафу в розмірі 200 відсотків вартості товару з конфіскацією нелегального вантажу і транспортного засобу", - повідомили у СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з європейськими правоохоронними органами блокувала діяльність потужного міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області на кордоні з Румунією правоохоронці виявили рекордну в цьому році партію контрабандних сигарет.

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