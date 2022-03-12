СБУ поймала "вагнеровца" с опытом войны в Сирии и на Донбассе

Служба безопасности Украины задержала боевика частной военной компании "Вагнер", собиравшего разведывательные данные для врага вблизи Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал СБУ.
Спецслужба обнародовала видео допроса боевика. Он кичится боевым опытом, полученным в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 гг., а также поделился мотивацией участия во вторжении РФ в этом году.
"Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление", – говорится в сообщении СБУ.
К слову, украинские военные задержали диверсантов под Харьковом.
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