СБУ поймала "вагнеровца" с опытом войны в Сирии и на Донбассе

Спецслужба обнародовала видео допроса боевика. Он кичится боевым опытом, полученным в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 гг., а также поделился мотивацией участия во вторжении РФ в этом году.

"Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление", – говорится в сообщении СБУ.