СБУ впіймала "вагнерівця" з досвідом війни в Сирії та на Донбасі

Служба безпеки України затримала бойовика приватної військової компанії "Вагнер", який збирав розвідувальні дані для ворога поблизу Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал СБУ.
Спецслужба оприлюднила відео допиту бойовика. Він хизується бойовим досвідом, отриманим у Сирії та на Донбасі в 2014-2015 рр., а також поділився мотивацією участі у вторгненні РФ цьогоріч.
"Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", – йдеться у дописі СБУ.
До слова, українські військові затримали диверсантів під Харковом.
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