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СБУ вперше застосувала дрон Sea Baby з ракетами "Град" ще минулого року, - Малюк

Фото: голова СБУ Василь Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Вперше Служба безпеки України застосувала надводний морський дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови СБУ Василя Малюка під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

"Використання надводних морських бойових дронів - це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося", - зазначив Малюк.

За його словами, вперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

Як розповів глава СБУ, Sea Baby - це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І таким чином було вражено вже чотири ворожі кораблі.

Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли президент Володимир Зеленський поставив СБУ відповідне завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

Спецслужба виконала його, починаючи від оперативного задуму і до успішних бойових виходів. СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях.

"Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", - зазначив глава СБУ.

За його словами, з допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Однією з пріоритетних цілей Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів Sea Baby.

"Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до перемоги, оскільки в єдності наша сила", - наголосив він.

Морські дрони Sea Baby оснастили системами "Град"

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомляли, що морські дрони Служби безпеки України Sea Baby були оснащені РСЗВ "Град". Їх вже успішно застосували проти окупантів.

Нещодавно СБУ спільно з ВМС відпрацювали Sea Baby з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - зазначив співрозмовник в СБУ.

В СБУ також показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

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