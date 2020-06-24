СБУ возбудила дело против бывшего руководства "Антонова"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего руководства ГП "Антонов". Дело было возбуждено по факту нарушения порядка предоставления международных товаров, подлежащих государственному контролю.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

В ведомстве отметили, что в мае "Укроборонпром" по поручению премьер-министра осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства "Антонова".

По результатам проверки выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении госпредприятием; нецелевое использование объектов госсобственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный ущерб репутации ГП "Антонов".

Результаты проверки вместе с материалами, содержащими признаки уголовных преступлений в действиях руководства предприятия, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Напомним, 9 июня глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подписал приказ об увольнении Александра Донца с должности директора "Антонова".

А 15 июня юридическая фирма, представляющая интересы Донца, сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил увольнение директора "Антонова".