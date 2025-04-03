СБУ викрила зрадників, яких РФ залучила для фейків про "зовнішнє управління" Україною

Служба безпеки викрила групу українських зрадників. Вони просували ідею російського диктатора Володимира Путіна про "зовнішнє управління" Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, наразі фігуранти переховуються у Росії, і проголосили себе "єдиною легітимною владою" нашої держави і просувають план капітуляції України.
Нещодавно ці особи та інші українські зрадники відвідали форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Олександр Дугін, російські блогери та "Z-воєнкори".
Їх "конференція" була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в Україні необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною.
За даними СБУ, до складу такого утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники рашизму, які повтікали з України до Росії ще до початку повномасштабної війни.
"Лідером цього угруповання є Дмитро Василець - голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ", - повідомили в СБУ.
До підривної діяльності він залучив своїх "однодумців":
Вони створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення "онлайн-референдуму" щодо майбутнього України, а також розробили копію порталу "Дія", щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.
За матеріалами справи, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).
Нагадаємо, напередодні українська розвідка зафіксувала, що Російська Федерація перейшла у гостру фазу поширення дезінформації щодо України.
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