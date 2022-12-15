СБУ викрила у Запорізькій області депутата-колаборанта від "ОПЗЖ"

"Зловмисником виявився колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області, який входив до забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що за це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволи сформувати "штат" псевдооргану. Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора.



Повідомляється, що насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності планували використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.

Зазначено, що для цього колаборант здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации".



Окрім того, він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів окупантів і фізичною розправою.



У СБУ з'ясували, що для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор - заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання "передачі" агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.



Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був "персонажем" псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Івана Охлобистіна.

Повідомляється, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.