UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

СБУ викрила на Закарпатті схему ухилення від мобілізації: що відомо

Фото: обом медикам вже повідомлено про підозру (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Едуард Ткач

На Закарпатті Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала чергову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків за кордон. Серед підозрюваних посадовці лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління СБУ в Закарпатській області.

"Під час проведення комплексних заходів викрито двох посадовців однієї з медустанов області. За хабарі від 6 тисяч американських доларів вони допомагали ухилянтам "відкосити" від призову на підставі фіктивної інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Так, працівники СБУ викрили двох лікарів-офтальмологів однієї з лікарень, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію.

Після цього фальшиві документи передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам "підтверджували діагнози" та призначали групу інвалідності. Таким чином, в подальшому ухилянти могли безперешкодно виїхати за межі України.

У дописі сказано, що правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч доларів США одним із лікарів, причетних до схеми.

"У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті", - зазначено у дописі.

В Управлінні СБУ в Закарпатській області додали, що обом медикам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 368-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

"Викриття схеми здійснювали оперативники СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року СБУ та Нацполіція ліквідували одразу чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Їх виявили в Києві, Запоріжжі, Прикарпатті та на Хмельниччині. Організаторам оборудок загрожує до 9 років тюремного ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗакарпатська областьВійна в Україні