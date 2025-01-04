СБУ викрила на Закарпатті схему ухилення від мобілізації: що відомо

"Під час проведення комплексних заходів викрито двох посадовців однієї з медустанов області. За хабарі від 6 тисяч американських доларів вони допомагали ухилянтам "відкосити" від призову на підставі фіктивної інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Так, працівники СБУ викрили двох лікарів-офтальмологів однієї з лікарень, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію.

Після цього фальшиві документи передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам "підтверджували діагнози" та призначали групу інвалідності. Таким чином, в подальшому ухилянти могли безперешкодно виїхати за межі України.

У дописі сказано, що правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч доларів США одним із лікарів, причетних до схеми.

"У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті", - зазначено у дописі.

В Управлінні СБУ в Закарпатській області додали, що обом медикам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 368-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

"Викриття схеми здійснювали оперативники СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - резюмували в СБУ.