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СБУ разоблачила на Закарпатье схему уклонения от мобилизации: что известно

Фото: обоим медикам уже сообщено о подозрении (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Эдуард Ткач

На Закарпатье Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала очередную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин за границу. Среди подозреваемых должностные лица больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления СБУ в Закарпатской области.

"Во время проведения комплексных мероприятий разоблачены два должностных лица одного из медучреждений области. За взятки от 6 тысяч американских долларов они помогали уклонистам "откосить" от призыва на основании фиктивной инвалидности", - говорится в сообщении.

Так, работники СБУ разоблачили двух врачей-офтальмологов одной из больниц, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников и обеспечивали им фиктивную госпитализацию.

После этого фальшивые документы передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам "подтверждали диагнозы" и назначали группу инвалидности. Таким образом, в дальнейшем уклонисты могли беспрепятственно выехать за пределы Украины.

В заметке сказано, что правоохранители задокументировали факт получения 6 тысяч долларов США одним из врачей, причастных к схеме.

"В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели восемь санкционированных обысков в нескольких медицинских учреждениях области, центре медико-социальной экспертизы и помещениях фигурантов. Изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличку в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

В Управлении СБУ в Закарпатской области добавили, что обоим медикам уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

"Разоблачение схемы осуществляли оперативники СБУ в Закарпатской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.

Напомним, в конце ноября 2024 года СБУ и Нацполиция ликвидировали сразу четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Их выявили в Киеве, Запорожье, Прикарпатье и в Хмельницкой области. Организаторам сделок грозит до 9 лет тюремного заключения.

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