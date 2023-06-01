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СБУ викрила українців, які забезпечували товарами російську оборонку

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Четвер 01 червня 2023 17:54
СБУ викрила українців, які забезпечували товарами російську оборонку Фото: СБУ викрила українців, які забезпечували товарами російську оборонку (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Співробітники Служби безпеки України ліквідували схему продажу українських товарів для військової промисловості Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

За інформацією правоохоронців, схему організував мешканець Сумської області - власник підприємства з виробництва обладнання для різних видів транспорту. Його спільником був мешканець Києва, який зареєстрований як переселенець з Луганської області.

Фото: затримання зловмисників (t.me/SBUkr)

"Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні", - уточнюють у СБУ.

Товар вони постачали підприємствам компанії "Российские железные дороги", зокрема у тимчасово окупованому Криму. Свою продукцію українці продавали за завищеними цінами, оскільки у РФ існує гострий дефіцит такого обладнання на тлі санкцій.

"Надалі ворог використав придбані запчастини для ремонту локомотивів, за допомогою яких перекидали російські війська з українського півострова на південний фронт", - додали в СБУ.

Зловмисників затримали під час спроби переправити чергову партію свого товару. Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" роками постачало двигуни до Ірану. Їх, зокрема, продавали компаніям, які виробляють дрони-камікадзе "Шахед".

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