СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: чиновника Мінюсту взяли "на гарячому"

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем Мін’юсту, який пропонував "списати" ухилянтів за 20 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Як встановило розслідування, посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про "погане" здоров’я.
Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.
Вартість таких "послуг" становила 20 тисяч доларів.
Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому", коли він одержував частину хабаря за "списання" ухилянта.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше на Прикарпатті правоохоронці викрили співробітника військкомату, який за гроші сприяв ухиленню від мобілізації. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.
У Києві під підозру потрапив начальник збірного пункту ТЦК, а на Одещині затримали військовослужбовця районного ТЦК, який пропонував за винагороду "домовитися" про уникнення служби.