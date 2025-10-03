UA

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: чиновника Мінюсту взяли "на гарячому"

Фото: (facebook.com minjust official)
Автор: Каріна Левицька

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем Мін’юсту, який пропонував "списати" ухилянтів за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. 

Як встановило розслідування, посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про "погане" здоров’я.

 

Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Вартість таких "послуг" становила 20 тисяч доларів.

Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому", коли він одержував частину хабаря за "списання" ухилянта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші затримання

Раніше на Прикарпатті правоохоронці викрили співробітника військкомату, який за гроші сприяв ухиленню від мобілізації. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

У Києві під підозру потрапив начальник збірного пункту ТЦК, а на Одещині затримали військовослужбовця районного ТЦК, який пропонував за винагороду "домовитися" про уникнення служби.

