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СБУ викрила схему привласнення державного газу на 100 млн гривень

Ілюстративне фото: СБУ викрила схему привласнення державного газу на 100 млн гривень (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення природного газу, який належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що до організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, що займається продажем блакитного палива.

За даними СБУ, ділки здійснили незаконний відбір газу у державного монополіста шляхом використання підроблених документів. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми.

Суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави. Загальна вартість арештованої сировини ставить майже 100 млн гривень.

За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору газу для його подальшого продажу третім особам.

Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн гривень, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили в "Укрнафти" та "Укртатнафти" палива на майже 800 млн гривень.

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