СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри

Кіберфахівці СБУ зібрали беззаперечні докази вини посадовців Національної спілки архітекторів України, які займалися махінаціями у будівельній сфері України. Зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Щоб схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

"Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - зазначили в СБУ.

Всі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян.

Наприкінці 2022-го року повідомлялося, що співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці. Деталі спецоперації були повідомлені на спільному брифінгу СБУ та Мінцифри в січні.

Так, під час обшуків за місцями проживання і роботи підозрюваних правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що надалі було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою.

На підставі зібраних доказів підозру оголосили керівнику НСАУ, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, після того, як Верховна рада підтримала у другому читанні законопроект №5655 про реформу містобудування, члени НСАУ зайнялися критикою цієї ініціативи.

Раніше журналісти Bihus.info публікували розслідування, в якому показали схему, як Національна спілки архітекторів монополізувала в Україні можливість сертифікації спеціалістів задля збагачення.