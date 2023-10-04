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СБУ викрила ще одну агентурну мережу, її куратор відсиджувався у Бєлгороді

Фото: СБУ викрила ще одну мережу шпигунів РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одну агентурну мережу в Україні. Її куратор перебував у російському Бєлгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії, більше відомо як ГРУ. Агентів затримали у Харкові та Житомирській області.

Членами групи були троє осіб, серед них один росіянин. Їх завербували ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони потрапили у поле зору ГРУ під час виїздів до Росії. Після 24 лютого 2022 року російська розвідка "активувала" своїх агентів.

Шпигуни відстежували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури і направляли до ГРУ "звіти". Також агенти збирали інформацію про військових.

Всю інформацію вони передавали "старшому", який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру ГРУ. Він передавав дані "куратору".

Зрадників затримали у їхніх помешканнях. СБУ оголосила підозри шпигунам за декількома статтями ККУ. Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше СБУ затримала ще трьох членів цієї агентурної мережі.

 

Фото: СБУ викрила ще одну мережу шпигунів РФ (ssu.gov.ua)

 

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила одну із найбільших мереж російських агентів, яка діяла у Миколаївській області. До неї входило аж 13 шпигунів.

Також у Києві спіймали агента ФСБ, який хотів вступити до школи "Армії дронів".

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