СБУ викрила провайдера росТБ в Донецьку. Гроші переводив в Київ на фірму-фікцію і за кордон

СБУ викрила українського провайдера, який роздавав інтернет бойовикам так званої "ДНР". Він працює у тимчасово захопленому Донецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у тимчасово захопленому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що комерційна структура надає послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачує «податки» до російського бюджету.
"Частину своїх прибутків комерсанти «виводили» на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон", - розповіли в СБУ.
Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.
Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у столиці та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн - були приховані на рахунках п’яти українських банків.
За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.
У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки "переоформили" підприємство за "законодавством" країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання ФСБ, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент.
У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури, які переховуються в Донецьку та в одній з країн Євросоюзу.
Накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн грн.
Як повідомлялось, російські агенти під виглядом "волонтерів" збирали дані про ЗСУ та наводили ракетні удари. Шпигунів викрили та затримали.
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