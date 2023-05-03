В Харкові затримали прокурора, який вимагав з потерпілих гроші за "правильне" розслідування злочинів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"У результаті комплексних заходів затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова. Він налагодив схему одержання хабарів за"активізацію" розслідування кримінальних злочинів", - пише пресслужба.

Зазначається, що посадовець вимагав у потерпілого 35 тисяч доларів у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю. За хабар затриманий обіцяв дати "поштовх" розслідуванню провадження, накласти арешт на майно та провести низку експертиз.

"До протиправної діяльності посадовець залучив свою знайому як посередницю для передачі неправомірної вигоди. Співробітники СБУ і ДБР затримали прокурора і посередницю у Харкові "на гарячому", під час передачі всієї суми хабаря", - додає пресслужба.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: СБУ викрила прокурора, який вимагав хабар за "правильне" розслідування злочинів (t.me/SBUkr)