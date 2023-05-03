ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ викрила прокурора, який вимагав хабар за "правильне" розслідування злочинів

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 12:24
СБУ викрила прокурора, який вимагав хабар за "правильне" розслідування злочинів Фото: СБУ викрила прокурора, який вимагав хабар за "правильне" розслідування злочинів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові затримали прокурора, який вимагав з потерпілих гроші за "правильне" розслідування злочинів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"У результаті комплексних заходів затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова. Він налагодив схему одержання хабарів за"активізацію" розслідування кримінальних злочинів", - пише пресслужба.

Зазначається, що посадовець вимагав у потерпілого 35 тисяч доларів у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю. За хабар затриманий обіцяв дати "поштовх" розслідуванню провадження, накласти арешт на майно та провести низку експертиз.

"До протиправної діяльності посадовець залучив свою знайому як посередницю для передачі неправомірної вигоди. Співробітники СБУ і ДБР затримали прокурора і посередницю у Харкові "на гарячому", під час передачі всієї суми хабаря", - додає пресслужба.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: СБУ викрила прокурора, який вимагав хабар за "правильне" розслідування злочинів (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві затримали коригувальника російських повітряних атак. Затриманим виявився студент, який "брав" за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України харков
NEWS
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
Нічна атака дронами: Повітряні сили збили 21 "Шахед"
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових