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СБУ викрила прихильників "рашизму", один з них колишній учитель Київського ліцею

Фото: СБУ викрила прихильників "рашизму", один з них колишній учитель Київського ліцею (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила в Києві та Харківській області підривну діяльність ще двох прихильників "рашизму". Останні виправдовували російську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У Києві

"Викрито колишнього викладача одного з ліцеїв Києва. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст", - пише пресслужба.

Також затриманий намагався нав’язувати постулати "рашизму" під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечує існування України як суверенної держави. Зокрема пропагандист схиляв знайомих призовного віку "відкошувти" від служби в ЗСУ.

В Харківській області

"Викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону", - додає СБУ.

Затриманий проживав в окупованому на той час населеному пункті й "роздавав" інтерв'ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну "громадянським конфліктом".

"Такі відео росЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового «розгону» в інформпросторі. Після звільнення регіону зловмисник "заліг на дно" і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його "планам", - відзначає СБУ.

Затриманим загрожує до 8 років в'язниці.

Фото: СБУ викрила прихильників "рашизму", один з них колишній учитель Київського ліцею (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала колаборанта, який під час окупації водив своїх односельчан на "розстріли".

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