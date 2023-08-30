СБУ викрила нові злочини російського олігарха: причетний до постачання української сировини до РФ

Встановлено, що олігарх обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських держав.

Це іноземне підприємство "на папері" виступало замовником титанової сировини у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" із Дніпропетровської області. Проте насправді українську продукцію залізницею відправляли в РФ.

Схема діяла до повномасштабної війни та приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів.

Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн гривень.

Шелкову повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));

209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Що цьому передувало

У червні цього року співробітники СБУ повідомили Шелкову про ще одну підозру. Правоохоронці встановили, що олігарх причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини для виробництва російських "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.