СБУ викрила нові схеми для "ухилянтів". Затримали депутата і голову ВЛК

Правоохоронці ліквідували ще чотири схеми з незаконного виїзду за кордон чоловіків та ухилення від мобілізації. Серед затриманих виявився голова ВЛК і депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Схема від депутата

У Тернопільській області було заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.

Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.

На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.

Затримання голови ВЛК

В Одеській області правоохоронці затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я.

Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог із місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

Які ще схеми вдалося викрити

На Прикарпатті було нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Зловмисники переправляли "ухилянтів" до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

А в Черкаській області було затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" в лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

Триває розслідування

У СБУ уточнили, що вартість "послуг" у всіх схемах становила до 12 тисяч доларів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.