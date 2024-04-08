СБУ викрила нові схеми для "ухилянтів". Затримали депутата і голову ВЛК
Правоохоронці ліквідували ще чотири схеми з незаконного виїзду за кордон чоловіків та ухилення від мобілізації. Серед затриманих виявився голова ВЛК і депутат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Схема від депутата
У Тернопільській області було заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.
Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників.
На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях". Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави.
Затримання голови ВЛК
В Одеській області правоохоронці затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я.
Підшукувати клієнтів допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог із місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.
Які ще схеми вдалося викрити
На Прикарпатті було нейтралізовано злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)
Зловмисники переправляли "ухилянтів" до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.
Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.
А в Черкаській області було затримано засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" в лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.
Триває розслідування
У СБУ уточнили, що вартість "послуг" у всіх схемах становила до 12 тисяч доларів.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, що ще в грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про потребу мобілізації додаткових 450-500 тисяч людей. Пізніше в Генштабі, коли головкомом був Валерій Залужний, заявили, що військові не робили такого окремого запиту на цифри.
Пізніше вже новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами Сил оборони і проведення огляду можливостей українського війська вдалося "суттєво зменшити" потреби у мобілізації резервістів.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль теж підтвердив, що Україна не потребує мобілізації 500 тисяч осіб. За його словами, обсяг набору нових мобілізованих може бути меншим.
Разом з тим наразі в Україні працюють над новим законопроектом про мобілізацію, який суттєво змінить правила військового обліку та проходження служби у лавах Сил оборони під час воєнного стану. Очікується, що Верховна Рада може почати розгляд фінального проєкту документа найближчими днями.
Детально про новий закон та можливі терміни його ухвалення - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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