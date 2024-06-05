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СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у прикордонних областях, затримано посадовця ДПСУ

Середа 05 червня 2024 16:55
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СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у прикордонних областях, затримано посадовця ДПСУ Фото: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у прикордонних областях, затримано посадовця ДПСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) викрила три нові схеми для ухилянтів у прикордонних областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Вартість "послуг" для ухилянтів коливалась від 6,5 до 9 тисяч доларів. Ціна залежала від терміновості втечі, а також її способу.

Вінницька область

Затримано посадовця місцевого підрозділу Державної прикордонної служби (ДПСУ). За гроші він допомагав ухилянтам втекти до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Для конспірації використовував криптогаманець, куди приймав оплату.

Закарпатська область

Ліквідовано два канали незаконної міграції до Європейського союзу. Один із каналів організували двоє місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до ЄС через прикордонну річку. Для транспортування використовувався надувний човен.

Іншу схему організувала мешканка Хустського району. Зокрема вона залучила до справи двох спільників. Ухилянтів виводили маловідомими тропами.

Що загрожує

Усіх затриманим організаторам схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у прикордонних областях, затримано посадовця ДПСУ (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель розповідав, що найпопулярнішою схемою для ухилянтів залишається перепливання Тиси. Водночас він відзначив, що вартість "послуг" зросла до 20 тисяч доларів.

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Служба безпеки України
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