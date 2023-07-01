У трьох областях України викрили нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 12 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ затримала у західних регіонах 16 осіб, причетних до організації нелегальних "трафіків". Вони пропонували військовозобов'язаним допомогти виїхати за кордон за допомогою підроблених довідок в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Закарпатська область

Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн ЄС. До його складу входило 12 осіб.

Вони підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до кордону, а далі пішки йшли лісовими стежками. Під час обшуків у фігурантів знайшли незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.

Івано-Франківська область

Канал втечі за кордон організували четверо місцевих жителів. Вони займалися виготовленням фіктивних довідок про непридатність. На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.

Тернопільська область

Там СБУ викрила групу, яка за гроші включала ухилянтів до списків підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення.

Чоловіки отримували можливість незаконно виїхати за кордон. Частина їх клієнтів навіть не мали водійських посвідчень.

Усім фігурантам справ оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Фото: СБУ викрила нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон (ssu.gov.ua)