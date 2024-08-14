СБУ викрила мережу ФСБ, що збирала дані про посадовців. У ній були охоронці Януковича

За даними СБУ, російська сторона планувала використовувати ці відомості для організації ліквідацій, вербування та проведення інформаційно-психологічних операцій.

До складу агентурної мережі входили двоє колишніх охоронців президента-втікача Віктора Януковича та діючий військовослужбовець Національної гвардії України.

Головним агентом був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу Управління державної охорони (УДО), який супроводжував Януковича під час його втечі до Росії. Іванцов був завербований ФСБ ще до 2012 року і після окупації Криму перейшов на службу до Федеральної служби охорони Росії.

Інший учасник мережі, Роман Лапа, колишній заступник керівника охорони Януковича, залишився у Криму після анексії та працює в Севастополі. До складу групи також входив діючий військовослужбовець Нацгвардії, який раніше працював водієм Іванцова. Він отримував інформацію від своїх знайомих правоохоронців та шукав потенційних агентів для вербування.

СБУ задокументувала діяльність усіх учасників мережі та затримала одного з них у Києві. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази співпраці з ФСБ.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, за що йому загрожує до 15 років ув’язнення. Дії Іванцова та його спільників у Криму кваліфіковані як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до злочину.